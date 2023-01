Mercato : Le PSG a trouvé son nouveau crack et passe à l'attaque

Arthur Montagne

Toujours en quête d'un renfort offensif afin de combler le départ de Pablo Sarabia, transféré à Wolverhampton, le PSG semble avoir fait de Rayan Cherki sa grande priorité d'ici la fin du mercato d'hiver. Le club de la capitale aurait même dégainé une offre pour le milieu offensif dont le contrat s'achève en juin 2024 à l'OL.

Le mercato d'hiver s'annonçait calme au PSG, mais entre le retour de la piste Skriniar, qui ne prolongera pas à l'Inter Milan, et le départ de Pablo Sarabia, la situation a bien changé pour le club de la capitale. Christophe Galtier n'a jamais caché sa volonté de recruter un joueur pour compenser un départ. C'est donc le cas avec le transfert de l'international espagnol vers Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris.

Le PSG veut un attaquant

Par conséquent, le PSG veut un renfort offensif, ce n'est plus un secret. En conférence de presse, Christophe Galtier expliquait même le profil recherché. « On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête », confiait-il samedi avant d'en rajouter une couche lundi soir : « On verra sur le plan offensif si on aura au moins au joueur pour remplacer numériquement Sarabia, avec peut-être un autre profil ». Et l'identité du joueur recherché semble avoir filtré.

Cherki la priorité ?