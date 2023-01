Le PSG planté… par la femme de Messi ?

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi est un sujet qui anime les débats en ce moment. Arrivé libre en 2021, l’Argentin pourrait en effet quitter le Paris Saint-Germain de la même façon, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois et il n’a toujours pas prolongé. Selon nos informations Luis Campos y travaille, mais sa tâche pourrait être compliquée par l’entourage proche de Messi.

Que fera Lionel Messi la saison prochaine ? A 35 ans, la star mondiale est encore maître de son destin et si peu de clubs peuvent se payer ses services, il peut encore évoluer au plus haut niveau pendant quelques années. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG peut lui offrir un projet solide et ambitieux, mais cela n’a pour le moment pas suffit à boucler la question d’une prolongation.

Le PSG et le Qatar se mobilisent pour Messi

Il semble que les choses vont s’accélérer au cours des prochaines semaines. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait prendre les choses en main et rencontrer personnellement Lionel Messi, ainsi que son père. Une tendance confirmée par L’Équipe , qui assure que l’émir Tamim ben Hamad Al Thani n’aurait aucune intention de perdre le Champion du monde argentin.

Antonella apprécie Miami