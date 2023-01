L’Espagne met le feu au feuilleton Messi, une révélation tombe

Thomas Bourseau

Alors qu’il semble être bien parti pour prolonger son contrat au PSG, la presse espagnole a fait savoir dernièrement que Lionel Messi songerait à revoir ses plans après avoir remporté la Coupe du monde. Il n’en serait finalement rien.

Lionel Messi pourrait-il quitter le PSG ? Alors qu’en l’espace de 18 mois, le capitaine de l’ Albiceleste a réalisé ce derrière quoi il courrait depuis le début de sa carrière, il serait possible que l’avenir de Messi soit à présent relancé. En juillet 2021 et en décembre dernier, La Pulga a remporté la Copa America et la Coupe du monde avec l’Argentine, des trophées qui lui permettent d’avoir tout gagné dans sa carrière tant en club qu’en sélection.

La victoire au Mondial pour relancer le dossier Messi ?

Et ces succès avec l’Argentine auraient pu avoir une certaine incidence sur son avenir au PSG. Alors que le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration en juin prochain à Paris, le journaliste espagnol Gerard Romero a récemment fait savoir qu’en raison de son succès au Mondial au Qatar, Messi ne serait plus certain de vouloir prolonger son bail au PSG.

Le PSG tremble pour Messi, le Qatar passe à l’action https://t.co/uvVhgQOXQm pic.twitter.com/CqcjhPllYC — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Accord verbal en place, bientôt un accord total avec le PSG pour Messi ?

Une information démentie par Fabrizio Romano. Dans la nuit de lundi à mardi, le journaliste italien a confié que la situation de Lionel Messi en club resterait inchangée bien qu’il ait posé ses mains sur le Graal au Qatar. Le pacte verbal serait en place depuis le mois de décembre avec le PSG et de nouvelles discussions auraient prochainement lieu pour boucler cette opération une fois pour toutes.