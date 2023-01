Coup de tonnerre, Messi au cœur d’un gros mensonge

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a pas encore prolongé son bail avec le PSG. Et alors que tout semblait bien parti, la presse espagnole est venue jeter un énorme froid sur ce dossier en annonçant que La Pulga avait finalement décidé de partir. Néanmoins, la vérité est rétablie dans ce dossier.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Lionel Messi dont le contrat s'achève en juin prochain au PSG. Une tendance qui a rapidement été confirmée par plusieurs médias après la Coupe du monde. Mais Gerard Romero a relancé ce dossier en assurant que Lionel Messi avait finalement décidé de partir en fin de saison.

Messi toujours vers une prolongation ?

Néanmoins, Gaston Edul, journaliste de TyC Sports généralement très bien renseigné sur Lionel Messi, assure qu'au contraire, la situation du récent champion du monde n'a absolument pas évolué. Une réunion avec la direction du PSG est même prévue dans les prochains jours alors que Lionel Messi a un accord de principe avec le club de la capitale.

Les proches d'Al-Khelaïfi confirment