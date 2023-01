Il se fait virer, l’OM lui lâche une réponse sèche

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une longue et belle aventure avec l’OM, Florian Thauvin avait pris la direction du Mexique où il s’était engagé avec les Tigres de Monterrey. Un an et demi plus tard, son contrat vient d’être résilié par le club mexicain. Alors qu’un retour à Marseille a été évoqué, la direction olympienne ne l’envisagerait absolument pas.

Parti gratuitement de l’OM après de très longues négociations pour une prolongation qui n’auront finalement pas abouti, Florian Thauvin s’est perdu au Mexique. Le champion du monde 2018 pensait pourtant vivre une belle aventure aux côtés d’André-Pierre Gignac qui devenu une légende aux Tigres de Monterrey. Mais rien ou presque ne s’est passé comme prévu pour Florian Thauvin qui vient de voir son contrat être résilié afin de libérer une place d’extracommunautaire.

Le calvaire de Thauvin

Il faut dire que Thauvin a perdu un peu de sa superbe. Statistiques en baisse et surtout difficultés d’adaptation dans un championnat qui n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît. Gêné par quelques blessures, notamment à son arrivée, Florian Thauvin a ensuite dû faire ses preuves, lui qui a débuté à de nombreuses reprises sur le banc de touche. Un an et demi après son arrivée de rockstar, Thauvin va donc quitter les Tigres et le Mexique dans l’anonymat le plus total. Une issue que l’ancien joueur de l’OM n’imaginait sûrement pas lorsqu’il a opté pour ce challenge.

L’OM a tranché pour un retour