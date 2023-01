Avec ce transfert, le PSG prépare une attaque de folie

Arthur Montagne

Bien décidé à recruter un renfort offensif d'ici le 31 janvier afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, le PSG a fait de Rayan Cherki sa grande priorité. Il faut dire que le projet tactique préparé par Christophe Galtier a de quoi le séduire puisque l'idée du coach parisien est d'aligner un 4-4-2 avec quatre joueurs offensifs.

Ce n'est plus un secret, le PSG est en quête d'un renfort offensif d'ici la fermeture du mercato d'hiver, c'est même une priorité. Et pour cause, le départ de Pablo Sarabia affaiblit la rotation dans ce secteur de jeu. Ainsi, Luis Campos s'active sur le mercato afin de dénicher un nouveau joueur offensif, et un nom revient avec insistance ces dernières heures.

Cherki, nouvelle priorité du PSG ?

En effet, comme révélé par Media Foot , puis confirmé par L'EQUIPE , Rayan Cherki est la priorité du PSG dans ce secteur de jeu. Le club de la capitale fait le forcing et a déjà transmis deux offres à l'OL pour attirer le jeune milieu offensif dont le contrat s'achève en juin 2024. Et visiblement, l'idée de Christophe Galtier pourrait le séduire.

Galtier prépare un un énorme quatuor offensif