Mbappé, Messi, Neymar… Le PSG a choisi sa prochaine star

Guillaume de Saint Sauveur

Toujours en quête de nouvelles recrues de prestige sur le marché des transferts, le PSG observe notamment du côté des attaquants. Et le nom de Marcus Rashford revient une nouvelle fois sur le devant de la scène, alors que l’international anglais de Manchester United était déjà évoqué au PSG ces deriniers mois.

« Le club et Luis Campos travaillent pour avoir une option offensive supplémentaire (...) On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête », confiait récemment Christophe Galtier en conférence de presse au sujet du mercato du PSG, qui cherche à remplacer Pablo Sarabia.

Le prochain attaquant du PSG, ce ne sera pas lui https://t.co/yQ55PEWcEf pic.twitter.com/syxVPa1vZa — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Cherki est pisté

Comme l’a révélé L’EQUIPE , le premier choix du PSG dans cette ligne droite du mercato hivernal se nomme Rayan Cherki (19 ans), le jeune attaquant de l’OL pour lequel Luis Campos a déjà fait parvenir une offre. Mais à long terme, le PSG va tenter d’autres coups…

Le PSG n’oublie pas Rashford

En effet, le média anglais The Telegraph a révélé mercredi que le PSG gardait également un œil sur Marcus Rashford (25 ans) sous contrat jusqu’en 2024 avec Manchester United et dont le profil plait énormément au président Nasser Al-Khelaïfi. Le futur de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé étant encore loin d’être fixé selon le journal britannique, Rashford pourrait donc être l’une des prochaines stars du PSG pour pallier l’un de ces éventuels départs.