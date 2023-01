Le PSG a ciblé sa prochaine star et vise un gros coup sur le mercato

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant depuis quelque temps, le PSG pourrait passer à l’action l’été prochain. Ce n’est plus un secret, les dirigeants parisiens apprécient particulièrement Marcus Rashford, un intérêt qu’avait confirmé Nasser Al-Khelaïfi. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Manchester United aimerait le prolonger, mais l’international anglais ne veut pas en entendre parler pour le moment et souhaite se concentrer sur le terrain. Une situation qui pourrait donner de l’espoir au club de la capitale.

Si le mercato hivernal du PSG devrait rester plutôt calme, le club de la capitale pourrait mettre plus de moyens l’été prochain. Pablo Sarabia étant parti à Wolverhampton, les dirigeants parisiens devraient se contenter de lui chercher un remplaçant cet hiver. En ce qui concerne Milan Skriniar, l’Inter Milan demanderait entre 20 et 25M€ pour s’en séparer dès maintenant. La tendance semble plutôt à une arrivée du défenseur slovaque à l’issue de la saison, lorsqu’il sera libéré de son contrat. Des économies qui pourraient permettre au PSG de recruter un attaquant d’envergure lors du mercato estival.

Mercato - PSG : Gros sacrifice en vue pour Lionel Messi ? https://t.co/9ypkedUl6z pic.twitter.com/GeqCRVsP8M — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Le PSG suit toujours Rashford

Car d’après les informations du Telegraph , cela pourrait être un des objectifs du club de la capitale l’été prochain. Dans cette optique, le PSG aurait toujours un œil sur Marcus Rashford. Un joueur qui plait aux dirigeants parisiens, comme l’avait confié Nasser Al-Khelaïfi lors d’un entretien accordé à Sky Sports pendant la Coupe du monde au Qatar. Auteur de 17 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Manchester United aimerait le prolonger et aurait d’ores et déjà entamé des discussions avec les représentants de l’international anglais.

Manchester United veut le prolonger mais…