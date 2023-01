Le PSG prépare un gros coup, la date est fixée

Hugo Chirossel

Sur la piste de Milan Skriniar depuis plusieurs mois, le PSG semble enfin toucher au but. Le défenseur slovaque ne prolongera pas son contrat avec l’Inter Milan, reste désormais à savoir s’il rejoindra le club de la capitale dès cet hiver ou bien libre à l’issue de la saison. Alors que les Parisiens ne disposent pas d’énormément de moyens lors de ce mercato hivernal, une tendance semble se dessiner dans ce dossier.

« Je suis l'actu. Je ne peux pas vous dire qu'il viendra cet hiver ou cet été. C'est un joueur qui a été suivi pendant longtemps. On pensait l'avoir cet été, mais on ne l'a pas eu . » Après la victoire du PSG en Coupe de France face à Pays de Cassel (0-7), Christophe Galtier a entretenu le flou dans le dossier Milan Skriniar. L’entraîneur parisien a tout de même confirmé que son club était sur sa piste depuis plusieurs mois maintenant.

Skriniar ne prolongera pas avec l’Inter Milan

En effet, Luis Campos en avait fait sa priorité dès sa prise de fonction au PSG. Sauf que le conseiller sportif du club de la capitale s’était heurté aux exigences de l’Inter Milan, qui dans le même temps comptait prolonger le défenseur slovaque, qui arrive au terme de son contrat à l’issue de la saison. Mauvaise nouvelle pour les Nerazzurri , comme l’a indiqué Roberto Sistici, agent de Milan Skriniar, ce dernier n’étendra pas son bail en Lombardie. Ce qui laisse le PSG avec deux options : le recruter libre dans quelques mois, ou bien dès cet hiver.

L’Inter Milan demande entre 20 et 25M€