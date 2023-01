Mbappé, Neymar… Jackpot a 1Md€ en vue pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Plateforme spécialisée dans le business du football, Football Benchmark a sorti son classement des effectifs les plus chers du monde ce mardi. Un classement dominé par les équipes de Premier League (Manchester City, Chelsea, Liverpool). Premier club tricolore, le PSG pointe à la sixième place, juste devant le Real Madrid.

Star du PSG, Kylian Mbappé est le nouveau visage du football, et ce n'est pas Football Benchmark qui dira le contraire. Plateforme spécialisée dans le business du football, le portail a annoncé que Kylian Mbappé était le joueur le plus cher du monde (210M€), devant Erling Haaland (178M€) et Jude Bellingham (147M€).

Le collectif du PSG estimé à plus d'1Md€

Football Benchmark a également publié son classement des collectifs les plus chers. Le PSG pointe à la sixième place (1,022Md€), notamment grâce à la valeur de ses stars comme Mbappé ou Neymar. A noter que Nuno Mendes figure parmi les joueurs de moins de 21 ans les plus chers du monde (67M€).

La Premier League en force

Un classement dominé par les cadors de Premier League. Les trois premières places sont occupées par des clubs anglais : Manchester City (1,297Md€), Liverpool (1,086Md€) et Chelsea (1,067Md€). Manchester United, Arsenal et Tottenham figurent aussi dans le Top 10, respectivement aux 8, 9 et 10ème place.