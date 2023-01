C’est confirmé, c’est le moment ou jamais pour un transfert du PSG

Thomas Bourseau

Milan Skriniar a entamé les six derniers mois de son contrat à l’Inter et est libre de se mettre d’accord avec le club de son choix en marge de l’été prochain. De quoi faire les affaires du PSG alors que son agent a dévoilé ses vérités au sujet de l’avenir du défenseur slovaque.

Milan Skriniar est un feuilleton qui anime le marché des transferts du PSG depuis l’arrivée de Luis Campos l’été dernier. Le conseiller football du Paris Saint-Germain cherchait déjà à renforcer le secteur défensif du club de la capitale, mais s’était heurtée aux attentes économiques de l’Inter pour le transfert de l’international slovaque l’été dernier. Et alors que le contrat de Skriniar arrivera à expiration en juin prochain à l’Inter, il ne devrait pas être prolongé. Sport BILD a dernièrement expliqué que Milan Skriniar avait pris la décision de ne pas prolonger son contrat. Une tendance confirmée par le10sport.com qui vous a confié la semaine dernière que Skriniar se dirige vers un départ libre à l’issue de la saison.

«Cette possibilité de prolonger n’existe pas»

Invité à s’exprimer sur les rumeurs circulant dans la presse au sujet de son client, Roberto Sistici ne s’est pas caché. « Pour l’instant, cette possibilité (de prolonger) n’existe pas. Ceux qui connaissent Milan connaissent son professionnalisme et sa loyauté, ils savent qu’il fera toujours honneur au maillot du club, un club qui lui a beaucoup donné et auquel il donnera le meilleur de lui-même, comme toujours ».

Le clan Skriniar a communiqué sa décision à l’Inter