Avec ce transfert, le PSG refait le coup Ibrahimovic

Arthur Montagne

Après avoir tout tenté pour recruter Milan Skriniar l'été dernier, le PSG pensait avoir laissé passer sa chance dans ce dossier. Mais ce feuilleton n'est plus à un rebondissement près et le défenseur central aurait finalement décidé de ne pas prolonger à l'Inter Milan, ce qui le rapproche d'un transfert à Paris. Et au PSG, il serait le premier slovaque de l'histoire. Comme Zlatan Ibrahimovic était le premier, et unique, suédois à avoir porté les couleurs parisiennes.

L'été dernier, le PSG a tout fait pour recruter Milan Skriniar. En quête d'un défenseur central, le club de la capitale a fait le forcing pour convaincre l'Inter Milan de lui vendre son joueur qui n'avait plus qu'un an de contrat. Mais le club de Serie A s'est montré très exigeant en réclamant près de 80M€, une somme que les Parisiens n'ont jamais envisagé dans ce dossier. Par conséquent, le feuilleton semblait avoir pris fin à l'issue du dernier mercato estival.

🚨 Mercato : Le PSG peut faire le coup de l’année ! 👇 pic.twitter.com/GqZrNjpzGF — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Skriniar, premier slovaque de l'histoire du PSG?

Il faut dire que tout laissait à penser que Milan Skriniar prolongerait son contrat à l'Inter Milan. Mais ces derniers jours, la tendance s'est complétement inversée, et comme révélé par le10sport.com, le PSG va en profiter pour revenir à la charge. L'idée est soit de le recruter cet hiver contre une faible indemnité de transfert, soit d'attendre l'été prochain pour son arrivée libre. Dans tous les cas, s'il signe au PSG, Milan Skriniar entrera immédiatement dans l'histoire du club en devenant le premier slovaque ayant porté les couleurs parisiennes. Un cas qui n'est pas unique puisque d'autres joueurs avant lui ont été les uniques représentants de leur pays avec le maillot du PSG.

Ibrahimovic unique suédois, mais pas seul dans ce cas

Et l'un d'entre eux est particulièrement célèbre puisqu'il s'agit de Zlatan Ibrahimovic. Le redoutable buteur reste à ce jour l'unique Suédois de l'histoire du PSG. D'autres joueurs ont connu cette spécificité, voilà la liste : Apoula Edel (Arménie), Richard Niederbacher (Autriche), Thomas Meunier (Belgique), Stéphane Sessègnon (Bénin), Vedad Ibišević (Bosnie-Herégovine), François M'Pelé (République du Congo), Keylor Navas (Costa Rica), Timothy Weah (Etats-Unis), Alex Nyarko (Nyarko), Jean-Eudes Maurice (Haïti), Mordechai Spiegler (Israël), Stéphane Gillet (Luxembourg), Julio Dely Valdés (Panama), Nabatingue Toko (Tchad), David Rozehnal (République Tchèque).