Le prochain attaquant du PSG, ce ne sera pas lui

Bien que le PSG soit à la recherche d'un joueur offensif au profil polyvalent afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, le nouvel attaquant parisien ne sera pas Marcus Thuram. Le récent finaliste de la Coupe du monde n'est pas dans le viseur du club de la capitale et devrait attendre la fin de saison pour quitter le Borussia Mönchengladbach.

Ces derniers jours, Christophe Galtier dévoilait le profil du joueur recherché par le PSG sur le mercato. « On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête », confiait le coach parisien. Dans cette optique, plusieurs noms circulent et Rayan Cherki serait désormais la priorité du PSG.

🚨Info @le10sport : Le #PSG n’est pas intéressé par Marcus Thuram➡️Le PSG cherche bien un attaquant cet hiver, mais peu de moyen économique➡️Thuram ne correspond pas au profil recherché par Campos/Galtier ni pour cet hiver ni pour l‘été prochain https://t.co/w6haaEK4Yl — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) January 22, 2023

Le PSG n'est pas intéressé par Thuram...

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, il ne s'agira pas de Marcus Thuram. Comme révélé par le10sport.com, bien qu'il corresponde au portrait-robot dressé par Christophe Galtier, l'international français n'intéresse pas le PSG, ni pour cet hiver ni pour l'été prochain bien que son contrat s'achève le 30 juin.

... qui partira libre en fin de saison