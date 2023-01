L'enveloppe mercato du PSG est révélée

Thibault Morlain

A moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal, le PSG n’a enregistré aucun renfort en ce mois de janvier. Mais dans cette dernière ligne, cela pourrait bien bouger pour le club de la capitale. Christophe Galtier l’a annoncé, il aimerait avoir un joueur offensif supplémentaire afin notamment de pallier le départ de Pablo Sarabia. Reste à trouver le profil idéal, tout en répondant à des contraintes financières assez strictes.

Le PSG avait été très clair : à moins d’un départ, il n’y aurait pas de recrue cet hiver. Le fait est que Pablo Sarabia a rejoint Wolverhampton et il reste maintenant moins d’une semaine à Luis Campos pour trouver un renfort offensif comme le souhaite Christophe Galtier : « On souhaite avoir au moins un joueur de plus offensif, avec un profil sûrement différent qu'était celui de Pablo (Sarabia) ».

Pas plus de 10M€

D’ici la fin du mois de janvier, le PSG pourrait donc bouger et amener un nouveau joueur à Christophe Galtier. Mais pour cela, Luis Campos devrait faire avec un budget serré alors que le fair-play financier ne facilite déjà pas la tête au club de la capitale. Selon les informations de L’Equipe , l’enveloppe mercato du PSG ne serait qu’environ 10M€, soit la somme récupérée grâce au transfert de Pablo Sarabia et l’économie réalisée de son salaire. La tâche ne sera donc pas simple et pourtant…

Priorité à un attaquant

Comme l’annonce le quotidien sportif, recruter cet élément offensif serait d’ailleurs la priorité du PSG en cette fin du mois de janvier. Et le club de la capitale semble très bien savoir ce qu’il veut pour se renforcer en attaque. C’est un joueur qui évolue à droite et qui serait capable de rentrer dans l’axe sur son pied gauche qui serait alors recherché par Luis Campos et ses équipes. Un profil précis qui écarterait par conséquent certains noms qui ont pu circuler. Marcus Thuram ne viendra ainsi pas au PSG en ce mois comme le10sport.com vous l’avait révélé. De même, Xavi Simons ne devrait également pas revenir cet hiver, lui qui brille actuellement au PSV Eindhoven.