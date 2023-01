PSG : Nouveau feuilleton sur le mercato, Mbappé s'enflamme

Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs d'ici la fin du mercato, le PSG semble avoir activé la piste menant à Rayan Cherki. Le jeune joueur de l'OL serait même la priorité de Luis Camps sur le mercato. Une information qui devrait ravir Kylian Mbappé qui n'avait jamais caché son affection pour Rayan Cherki par le passé.

D'ici le 31 janvier, date de la fermeture du mercato, le PSG compte bien dénicher un nouveau renfort offensif afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton. L'idée du club de la capitale est de trouver un joueur polyvalent pour entrer dans la rotation du secteur offensif, mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, il ne s'agira pas de Marcus Thuram, dont le contrat au Borussia Mönchengladbach s'achève en juin prochain.

Cherki priorité du PSG ?

Néanmoins, il pourrait toutefois s'agir d'un joueur français. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG a fait de Rayan Cherki sa grande priorité pour le mercato d'hiver. Le club de la capitale aurait même dégainé une première offre de transfert pour le crack de l'OL dont le contrat s'achève en juin 2024. Et les Gones n'auraient d'ailleurs pas fermé la porte à un départ de leur jeune milieu offensif.

Mbappé déjà fan de Cherki