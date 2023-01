Cristiano Ronaldo l’attend, Messi prend son temps

Axel Cornic

Après toute une carrière passée à martyriser les défenses européenne, Cristiano Ronaldo a décidé de se lancer un nouveau défi en Arabie Saoudite, où il a signé un contrat record à 200M€ par an. Un incroyable coup réalisé par le plus grands pays du Moyen Orient, qui rêve désormais de récidiver avec Lionel Messi, dont le contrat avec le PSG se termine en juin prochain.

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a rythme le football des quinze dernières années. Mais c’est désormais fini, puisque la star portugaise a quitté Manchester United avant la Coupe du monde et évolue désormais à Al Nassr, du côté de l’Arabie Saoudite.

L’Arabie Saoudite veut Messi après Cristiano Ronaldo

Plusieurs médias assurent que l’Arabie Saoudite voudrait reconstruire cette rivalité, en arrachant Lionel Messi au PSG. Pour convaincre La Pulga , un incroyable contrat à 300M€ par saison est notamment évoqué, alors que son contrat prend fin dans seulement quelques mois.

Le PSG en position de force