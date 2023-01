L’OM flambe sur le mercato, il est totalement fan

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec la grosse blessure d’Amine Harit et le départ de Gerson, l’OM devait absolument se renforcer cet hiver. Ruslan Malinovskyi est arrivé et Terem Moffi pourrait l’imiter, alors qu’Ivan Ilic devrait débarquer l’été prochain. Une gestion conçue par Pablo Longoria et saluée par Daniel Riolo, admiratif du travail du président marseillais.

Cet hiver, l’OM est particulièrement actif sur le mercato. Même s’il n’y a que Ruslan Malinovskyi qui s’est engagé avec le club olympien pour le moment, au moins un renfort supplémentaire est attendu d’ici la clôture du marché des transferts. Ivan Ilic, le milieu du Hellas Vérone, devrait s’engager avec l’OM et Terem Moffi pourrait prendre le même chemin. Un dossier géré de bout en bout par Pablo Longoria.

«Ce rôle de directeur sportif lui tient à cœur»

« Il (Longoria) a une espèce de double casquette, président, directeur sportif. On sait que ce rôle de directeur sportif lui tient à cœur. Au fond, c'est le rôle qui lui va le mieux même s'il fait l'autre également très bien. L'OM, sans faire de bruit, est en train de boucler Moffi, a fait venir Malinovskyi. L'équipe de l'OM, elle a une sacrée allure. Même si tu envisages la saison prochaine, je trouve que c'est solide. Et c'est surtout très bien préparé dès le mois de janvier », reconnaît Daniel Riolo dans L’After Foot .

Riolo bluffé par Longoria