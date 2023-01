Un nouveau Mbappé au PSG ? «Il a horreur qu’on le compare à Kylian»

Thibault Morlain

Pablo Sarabia parti du côté de Wolverhampton, le PSG se cherche un renfort offensif en cette fin de mercato hivernal. Et à en croire les différents échos, la priorité du club de la capitale se nommerait Rayan Cherki. A 19 ans, le prodige évolue actuellement du côté de l’OL où certains ont déjà pu comparer sa trajectoire à un certain Kylian Mbappé…

Christophe Galtier l’a avoué, il ne dirait pas non à un nouveau joueur offensif. Reste à trouver le bon profil et réaliser ce transfert avec une enveloppe mercato assez serrée. Le PSG n’aurait que 10M€ pour s’offrir cette recrue. Luis Campos est donc au travail et c’est Rayan Cherki qui intéresserait le club de la capitale. A 19 ans, le milieu offensif est annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation de l’OL.

« Ils se connaissent et s’apprécient »

Prodige de l’OL, Rayan Cherki est comparé par certains à Kylian Mbappé en ce qui concerne sa trajectoire et son explosion fulgurante. Mais voilà que le principale intéressé n’aimerait pas être associé au numéro 7 du PSG. « Ils se connaissent et s’apprécient mais il a horreur qu’on le compare à Kylian sur ce plan. Il est tout à fait conscient que chaque trajectoire est différente », avait avoué un proche de Cherki au Parisien .

« Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet »