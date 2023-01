Le PSG active un nouveau projet, c'est inattendu

Arthur Montagne

Toujours en quête d'un renfort offensif afin de combler le départ de Pablo Sarabia, le PSG semble avoir fait de Rayan Cherki sa grande priorité d'ici la fin du mercato. Il faut dire que ce transfert entre parfaitement dans le projet souhaité par Luis Campos de franciser le vestiaire du PSG.

Le PSG ne s'en cache plus, il faut recruter un renfort offensif afin de combler le départ de Pablo Sarabia qui s'est engagé avec Wolverhampton pour 7M€ bonus compris. Christophe Galtier l'a encore rappelé lundi soir après la victoire contre l'US Pays de Cassel (7-0) : « Cela ne remet rien en cause. Le mercato n'est pas fini. On est encore dans les clous en termes de délai. J'ai dit et je répète encore une fois que Pablo Sarabia est parti et qu'on souhaite avoir au moins un joueur de plus offensif, avec un profil sûrement différent qu'était celui de Pablo ».

Campos veut franciser le vestiaire du PSG

Dans cette optique, Luis Campos a un objectif très clair, à savoir celui de franciser le vestiaire du PSG comme le révèle L'EQUIPE . C'était déjà son souhait l'été dernier, mais il n'y était pas totalement parvenu, bouclant simplement la venue d'Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele comme joueurs français. Mais cet hiver, pour remplacer Pablo Sarabia, l'idée est bien de miser sur un tricolore.

Cherki clé de voute de ce projet ?