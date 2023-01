Mbappé et Hakimi préparent un gros transfert au PSG

Arthur Montagne

En quête d'un renfort offensif d'ici la fin du mercato, afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, le PSG multiplie les pistes. Et alors que la priorité semble désormais mener à Rayan Cherki, Achraf Hakimi aurait poussé en interne pour le transfert d'Hakim Ziyech, aux côtés duquel il a réalisé une magnifique Coupe du monde.

Ce n'est plus un secret, le PSG cherche un renfort offensif afin de compenser le transfert de Pablo Sarabia, qui a rejoint Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris. Christophe Galtier dévoilait d'ailleurs le profil de la recrue idéale : « On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête ». Une description qui pourrait correspondre aux qualités de Marcus Thuram, mais ce ne sera pas lui, comme révélé exclusivité par le10sport.com.

Hakimi a fait le forcing pour Ziyech

Un profil qui correspond également à Hakim Ziyech. Et d'ailleurs, selon les informations de Media Foot, cette piste est étudiée par le PSG, bien aidé par un certain Achraf Hakimi, avec lequel il évolue en sélection du Maroc. Les deux hommes ont d'ailleurs brillé durant la Coupe du monde, atteignant les demi-finales. Connaissant la proximité entre le latéral droit parisien et Kylian Mbappé, il n'est d'ailleurs pas à exclure non plus que le crack de Bondy ait joué un rôle dans ce dossier.

Cherki finalement la priorité du PSG ?