Le Qatar se réunit en urgence, le PSG prépare du lourd

Arthur Montagne

Alors que le mercato d'hiver s'annonçait assez calme du côté du PSG, la situation semble avoir évolué et le Qatar a pris les choses en mains. Une réunion a eu lieu à Doha ces derniers jours et la décision a été prise de revoir le budget à la hausse afin de recruter notamment Milan Skriniar et Rayan Cherki dans les dernières heures du mercato.

La situation a évolué du côté du PSG. L'hiver s'annonçait calme, mais deux éléments ont relancé la situation. Le premier concerne Milan Skriniar qui a décidé de ne pas prolonger son contrat à l'Inter Milan, ce qui offre une fenêtre de tir dès le mois de janvier pour un transfert au rabais de l'international slovaque. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a donc bien relancé ce dossier. Et enfin, le transfert de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton, relance également la volonté du club de recruter un élément offensif. Une situation qui interpelle du côté du Qatar.

Le PSG prépare un transfert de dernière minute https://t.co/yy5HmCAeU8 pic.twitter.com/kOuDBbHAGh — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Réunion à Doha, budget augmenté pour le mercato

Conscient de l'urgence de la situation, l'état-major du Qatar s'est réuni à Doha en compagnie de Luis Campos qui réclamait une rallonge sur le budget. Et le conseiller sportif du PSG aurait obtenu gain de cause puisque selon les informations de L'EQUIPE , la donne a évolué sur le plan budgétaire et l'enveloppe est donc désormais supérieure ce qui offre à Luis Campos une marge de manœuvre plus importante.

Des offres pour Skriniar et Cherki ?