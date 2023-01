Mercato : Le PSG se fait recaler en public !

Arthur Montagne

Priorité du PSG d'ici la fin du mercato, Rayan Cherki fait l'objet d'une cour assidu du club de la capitale qui aurait déjà transmis deux offres à l'OL. Toutefois, Jean-Michel Aulas se montre assez catégorique dans ce dossier. Sur Twitter, le président des Gones assurent en effet que Rayan Cherki va bel et bien rester à Lyon cet hiver.

Après le départ de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton, le PSG est désormais en quête d'un nouveau renfort offensif. Comme révélé par le10sport.com, ce ne sera pas Marcus Thuram, qui n'intéresse pas le club de la capitale. Mais ces dernières heures, c'est la piste menant à Rayan Cherki qui prend de l'épaisseur. Luis Campos adore le profil du jeune Lyonnais dont le contrat court jusqu'en juin 2024. Le PSG aurait même déjà transmis deux offres refusées par l'OL comme le révélait L'EQUIPE . Mais Jean-Michel Aulas ne compte pas en rester là.

Si il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supp , club ,staff,joueurs c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL ,Merci à l’Equipe ne ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui! pic.twitter.com/oFlwgixFnn — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 26, 2023

«Rayan est un enfant du club»

En effet, dès mercredi, le président de l'OL a tenu à commenter l'information concernant l'intérêt du PSG pour Rayan Cherki. « Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet. Le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi, mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout », écrivait Jean-Michel Aulas sur Twitter , son moyen de communication préféré. Mais alors que l'information continue de faire parler, Aulas a décidé de se montrer beaucoup plus clair concernant l'avenir de Rayan Cherki.

«Rayan va rester à l’OL»