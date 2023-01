Le Qatar s’est lancé dans une mission impossible au PSG

Thomas Bourseau

Christophe Galtier est à la recherche d’un complément offensif après le départ de Pablo Sarabia pour l’Angleterre. Le nom de Rayan Cherki circule dans la presse, mais les finances du PSG, qui est surveillé par l’UEFA, et l’avertissement de Jean-Michel Aulas sur sa position quant à un départ de Cherki jettent un froid sur ce transfert.

Avec le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton, Christophe Galtier a estimé en conférence de presse qu’un renfort dans ce secteur de jeu ne serait pas de trop samedi dernier. D’après L’Équipe , la priorité de la direction du PSG est de mettre la main sur un attaquant évoluant sur le couloir droit et étant capable de rentrer sur son pied gauche.

Le PSG, les pieds et les poings liés financièrement parlant pour Rayan Cherki ?

Une description à laquelle le profil de Rayan Cherki (19 ans) répond directement. L’Équipe a confié que le PSG s’était penché sur son cas et le conseiller football Luis Campos estimerait même que le joueur de l’OL est le complément idéal à l’effectif parisien. Pour autant, en raison de sa volonté de rester dans les clous fixés par l’UEFA avec le Fair-play financier, le PSG ne pourrait pas débourser une offre supérieure à 15M€ pour Rayan Cherki, dans le meilleur des cas, comme Le Parisien l’a souligné.

«L’avoir avec nous est bien plus important que tout»