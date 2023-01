Le PSG peut enfin se racheter auprès de Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait été déçu du PSG ces derniers mois pour plusieurs raisons dont l’échec du recrutement d’un attaquant entre autres. Et pour se rattraper, le Paris Saint-Germain pourrait frapper fort avec Harry Kane.

Kylian Mbappé a été convaincu par la direction du PSG de prolonger son contrat au sein du club de la capitale au printemps 2022. Au cours des discussions entourant ledit renouvellement de son bail, il aurait été question de promesses sur le marché des transferts et au niveau de son statut au PSG. Et notamment au sujet du recrutement d’un attaquant de pointe de classe mondiale autour duquel Mbappé pourrait tourner. Ce qui n’a pas été le cas, obligeant le champion du monde tricolore à entre autres occuper un rôle de pivot à certains moments. De quoi agacer Kylian Mbappé et forcer le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, à se pencher sur le fait d’attirer le buteur en question au Paris Saint-Germain.

Tottenham prêt à vendre Kane à un club évoluant en dehors de la Premier League

Et il semblerait que le profil d’Harry Kane soit apprécié du côté du PSG. En effet, comme Mauricio Pochettino l’a révélé dernièrement pour The Athletic, les deux attaquants seraient particulièrement complémentaires. Et Mbappé verrait d’un bon oeil le recrutement de Kane. D’autant plus que Tottenham, qui dispose d’un lien contractuel avec Harry Kane jusqu’en juin 2024, serait prêt à le vendre à la prochaine à un autre évoluant ailleurs qu’en Premier League. « Tottenham et Antonio Conte font tout pour qu'il prolonge son contrat. S'il ne le fait pas, les Spurs ne voudront pas le vendre à une équipe de Premier League. Ils veulent donc le vendre à l'étranger, ce qui pourrait augmenter les chances du Bayern Munich ». a confié Valentina Maceri, journaliste de Sport BILD , pour Sky Sports.

Le Bayern Munich dans le coup comme en 2021 ?