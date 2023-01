«Tout ça est raté», le PSG prend cher sur son mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec le départ de Pablo Sarabia, le PSG cherche un joueur pour le remplacer. Des négociations ont été entamées avec l’OL pour le transfert de Rayan Cherki, Paris a même déjà fait une offre. Un transfert difficile à imaginer pour Daniel Riolo qui est convaincu que l’idée n’est pas bonne.

C’est un drôle de mercato d’hiver que vit le PSG. Christophe Galtier avait annoncé que sans départ, il n’y aurait pas de recrue. Pablo Sarabia est parti mais pour le moment, son successeur se fait encore attendre, même si le PSG vient d’activer une piste. En effet, le club de la capitale s’intéresse à Rayan Cherki, une offre a même déjà été faite aux dirigeants de l’OL qui ne veulent pas s’en séparer.

Aulas ferme la porte pour Cherki

Jean-Michel Aulas l’a d’ailleurs bien précisé sur son compte Twitter . « S'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supporters, club, staff, et joueurs c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL. Merci à L’Équipe de ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui ! », a lâché le président de l’OL.

«Si le PSG le fait, on nagera en plein délire»