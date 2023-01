«Pression du clan Mbappé», le PSG obligé de négocier un transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais en quête d’un gros renfort en attaque, le PSG se penche désormais sur le profil de Rayan Cherki, le jeune joueur de l’OL. Daniel Riolo lâche ses vérités à ce sujet et indique qu’un intermédiaire, très proche de l’entourage de Kylian Mbappé, fait le forcing auprès de Luis Campos pour accélérer les négociations.

Comme l’a très clairement annoncé Christophe Galtier ces derniers jours, le PSG cherche à recruter un nouvel attaquant pour pallier le départ de Pablo Sarabia, vendu à Wolverhampton (5M€ + 2M€) cet hiver. L’EQUIPE a annoncé mercredi que Rayan Cherki (19 ans, OL) était la nouvelle grande priorité du club de la capitale dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, d’autant que son profil est suivi de près depuis un moment par le PSG. Et Kylian Mbappé pourrait jouer un rôle décisif dans le transfert de Cherki…

Surprise, le clan Mbappe a fait une grande annonce au PSG https://t.co/NRC2BPaE3z pic.twitter.com/7LCUmC9TMq — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Le clan Mbappé à l’origine du dossier Cherki ?

Dans l’ After Foot sur les ondes de RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a fait de grandes révélations sur cette piste Rayan Cherki au PSG, et annonce qu’un intermédiaire (ancien journaliste de L’EQUIPE et très proche de Kylian Mbappé) tire les ficelles dans ce dossier : « C’est orchestré côté PSG par cet intermédiaire (…) Au moment où on se parle, que Cherki aille au PSG, que le PSG ait discuté, que Campos sous la pression du clan Mbappé se penche sur le dossier ok, mais c’est un dossier à 30M€ (…) Campos ne s’intéresse au dossier, que parce qu’on lui dit de s’y intéresser. Dans ce club, il y a des gens qui ont assez de poids pour dire : "Intéressez-vous à ce joueur-là" », lâche Riolo.

« Le club fonctionne bizarrement »