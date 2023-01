Après son échec sur le mercato, le PSG tient enfin sa vengeance

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain pourrait bien boucler l’un des gros coups de cette fin de mercato hivernal. Alors que l’entourage de Milan Skriniar a clairement ouvert la porte à un départ après le refus de prolonger avec l’Inter, une offre imminente de 10M€ est annoncée par la presse italienne. Une offre qui pourrait venir boucler un long feuilleton, qui a commencé avec l’arrivée de Luis Campos au PSG en fin de saison dernière.

La fin du mois de janvier s’annonce bouillante pour le PSG ! Alors que le rendez-vous de Ligue des Champions face au Bayern Munich approche à grands pas, Luis Campos pourrait offrir un renfort de tout premier choix à Christophe Galtier, qui plus est dans un secteur assez fragilisé. Il s’agit de Milan Skriniar, dont nous vous avions parlé dès octobre dernier sur le10sport.com.

Surprise, le clan Mbappe a fait une grande annonce au PSG https://t.co/NRC2BPaE3z pic.twitter.com/7LCUmC9TMq — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Le PSG va faire une offre pour Skriniar

Ce feuilleton va bientôt rentrer dans le sprint final, puisque l’agent de Skriniar a annoncé qu’il ne prolongera pas avec l’Inter et La Gazzeta dello Sport annonce une offre imminente du PSG. Elle s'élèverait à 10M€ et devrait être officiellement présentée dans les prochaines heures, avec l’Inter qui ne serait pas fermée à un départ, mais qui réclamerait toutefois le double.

Skriniar sera du PSG, mais quand ?

Le quotidien italien assure en tout cas que quoi qu’il arrive dans les prochaines heures et les prochains jours, Skriniar sera un joueur du PSG. Son départ est inévitable et la piste parisienne semble être actuellement la seule option étudiée par son entourage. Après avoir échoué plusieurs fois l’été dernier, avec des offres entre 50 et 70M€, Luis Campos pourrait donc boucler un très joli coup à un coup moindre... ou carrément à 0€, s’il attend jusqu’au 30 juin prochain.