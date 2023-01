Le PSG prépare un transfert de dernière minute

Axel Cornic

Le mercato hivernal se termine dans seulement quelques jours et le Paris Saint-Germain semble vouloir frapper un très gros coup. Il s’agit de Milan Skriniar, priorité de Luis Campos tout au long du mercato estival et qui selon nos informations est resté un objectif clair. Ça tombe bien, il ne va pas prolonger avec l’Inter et du côté du PSG on se prépare à faire une offre.

Le feuilleton Skriniar a tenu en haleine les supporters du PSG pendant une bonne partie du dernier mercato estival. Il n’est finalement jamais arrivé, mais la situation semble être devenue encore plus simple, puisque son agent a récemment annoncé qu’il ne prolongera pas avec l’Inter et devrait donc quitter le club en juin prochain.

Le clan Messi répond à la bombe sur son départ du PSG https://t.co/YCIcah4LdJ pic.twitter.com/EuC5wmfNHB — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

L’Inter ouverte à la vente

Et pourquoi pas avant ? La Gazzetta dello Sport annonce en effet que face au refus de Skriniar, les dirigeants de l’Inter souhaiteraient tirer un minimum d’argent de son départ. Un transfert semble donc être la meilleure solution pour tout le monde, sachant que dès octobre dernier nous vous parlions sur le10sport.com d’un possible retour à la charge du PSG.

Le PSG va formuler une offre de 10M€