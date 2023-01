L’ASSE loupe un transfert pour une raison totalement folle

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà très active sur le marché des transferts, l’ASSE avait encore prévu de recruter un défenseur central. Papy Djilobodji, l’ancien du FC Nantes et de Chelsea, était suivi mais le dossier a été abandonné. La raison ? Les Verts n’ont pas pu le joindre puisqu’ils n’ont pas son contact.

L’ASSE va mieux ! Après un début de mercato mouvementé avec beaucoup d’arrivées, Saint-Étienne a confirmé que les recrues étaient nécessaires. Les Verts sont sur deux victoires consécutives face à Laval et Niort, une aubaine dans la course au maintien. Même si l’ASSE est toujours relégable, la dynamique est positive et laisse entrevoir un avenir plus tranquille.

Djilobodji dans le viseur, mais...

En attendant, les dirigeants stéphanois s’activent encore sur le marché des transferts. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'ASSE s’intéresserait à Papy Djilobodji l’ancien défenseur du FC Nantes et de Chelsea notamment. Un dossier compliqué pour une raison assez folle.

… l’ASSE n’a pas son numéro

En effet, Luis De Souza, l’un des dirigeants en charge du recrutement, ne parviendrait pas à trouver le contact de Djilobodji. La piste aurait donc été étudiée… et abandonnée ! De quoi laisser quelques regrets à l’ASSE qui a bien besoin d’un défenseur central.