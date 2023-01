Le PSG s’inquiète, Messi est appelé aux quatre coins du monde

Thibault Morlain

Pour le moment, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Alors que le sien expire donc à la fin de la saison, la possibilité de le voir partir libre dans quelques mois est ainsi réelle. Et le danger ne cesse de se préciser pour le PSG. En effet, les appels du pied se multiplient pour Messi, qui est interpellé à travers le monde.

En 2021, Lionel Messi a signé un contrat de deux ans avec le PSG. Cet engagement arrive actuellement à son terme et la question est de savoir ce que fera le sextuple Ballon d’Or pour son avenir. A Paris, on fait tout pour conserver Messi et lui offrir un nouveau contrat. Mais à côté de cela, de nombreux prétendants sont à l’affût pour tenter de s’offrir La Pulga gratuitement. Alors qu’on connaissait l’intérêt de l’Inter Miami et du FC Barcelone, d’autres projets se présentent à Lionel Messi.

« Tout dépend de la situation de Leo à la fin de la saison »

Les portes de la Kings League, le championnat de Gerard Piqué, pourrait notamment être une possibilité pour Lionel Messi. Alors que Sergio Agüero possède une équipe, Kunisports, dans cette ligue, El Kun a envoyé un message fort, rapporté par Olé , à son ami à propos d’une possible arrivée : « Faire venir Messi ? Évidemment, ce n’est pas facile, c’est difficile, mais tout dépend de la situation de Leo à la fin de la saison. Bien sûr que Leo et n’importe qui d’autre ont les portes ouvertes pour venir jouer pour Kunisports ».

« Messi serait le bienvenu ici »