Avec lui, l'OM a frappé très fort

Arthur Montagne

Nommé président de l'OM en 2021 pour succéder à Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria ne cesse d'être encensé. Depuis son arrivée, l'Espagnol fait l'unanimité et semble avoir redressé la barre à Marseille ce qui lui vaut de nombreuses louanges, notamment après ce nouveau mercato réussi qui semble permettre à l'OM de lutter pour le titre avec le PSG.

Après plusieurs années délicates avec Jacques-Henri Eyraud, l'OM a décidé de nommer Pablo Longoria à la présidence en 2021. Et depuis, l'Espagnol fait l'unanimité et le mercato d'hiver a confirmé ses compétences comme le souligne Guy Roux, totalement fan du président marseillais.

L'info du jour pic.twitter.com/BBfWlVyMFg — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

«Monsieur Longoria est un des président professionnel les plus compétents en football»

« Je me suis aperçu que monsieur Longoria est un des président professionnel les plus compétents en football. J’ai parlé un soir avec lui, je le regarde, je lis ce qu’il dit. Quand il prend des risques énormes il les prend. Il a la personnalité qui lui permet de s’entendre bien avec son président millionnaire (Frank McCourt). Il a encore plus de mérite parce qu’il a des limites avec le fair-play financier. Cette année il me donne du plaisir, il y a des joueurs sans reliefs avant qu’ils arrivent à l’OM et qui maintenant montent. Ils sortent un jeune comme Guendouzi, qui n’était pas uniquement remarquable par sa taille de cheveux. Il joue de mieux en mieux, de temps en temps il est mit au repos. Quand on a le choix avec les télévisions qu’on a aujourd’hui je mets Marseille », assure l'ancien coach de l'AJA au micro d' Europe 1 . Un avis d'ailleurs partagé par Jérôme Rothen.

«Longoria est vraiment un magicien»