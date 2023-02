Un joueur s’annonce au PSG, les conséquences sont immédiates

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Milan Skriniar a décidé de quitter l’Inter pour rejoindre le PSG, mais il devra attendre avant de s’envoler vers la capitale française. Faute d’accord entre les deux clubs, le défenseur finira la saison chez les Nerazzurri. Ce samedi, son entraîneur Simone Inzaghi a confirmé qu’il comptait sur lui pour les prochaines échéances, mais Skriniar ne portera plus le brassard.

Malgré de longues négociations entre le PSG et l’Inter, Milan Skriniar n’évoluera pas en Ligue 1 cette saison. Après son échec de l’été dernier, Luis Campos a de nouveau tenté sa chance en janvier, mais les Nerazzurri ont refusé de céder leur défenseur sans avoir trouvé de remplaçant au préalable, et ce alors que le PSG s’est entendu avec sa cible pour une arrivée libre l’été prochain. « C'est vrai, j'ai signé pour le PSG », révélait Skriniar le week-end dernier au site SportNet.Sk . L’international slovaque finira donc la saison à l’Inter, dans une ambiance forcément particulière, mais Simone Inzaghi compte sur lui.

« Je ne juge pas ses choix, mais l'homme et le joueur »

« Je ne juge pas ses choix, mais l'homme et le joueur. C'est un type formidable, qui travaille très bien tous les jours. Il reste encore quelques séances d'entraînement, mais il sera très probablement de la partie », a confié l’entraîneur de l’Inter, confirmant la probable présence de Skriniar pour le derby contre l’AC Milan dimanche. Mais le défenseur doit faire une croix sur le brassard de capitaine.

« Il ne sera plus le capitaine »