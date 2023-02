Mbappé répond à la bombe en équipe de France

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, Raphaël Varane a pris sa retraite internationale à la surprise générale. A seulement 29 ans, l'actuel pensionnaire de Manchester United fait ses adieux aux Bleus de Didier Deschamps. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a tenu à envoyer un message à Raphaël Varane après son annonce.

Après Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda, les Bleus de Didier Deschamps perdent un nouvel homme fort avant l'Euro 2024. En effet, Raphaël Varane a annoncé ce jeudi après-midi qu'il prenait sa retraite internationale.

«C'est le moment pour moi de prendre ma retraite internationale»

« Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain.Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale. (...) Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d’avoir sa chance et qui a besoin de vous. Du plus profond de mon cœur, merci. Rapha » , a posté Raphaël Varane sur son compte Instagram .

«Merci Raph, le meilleur pour la suite»