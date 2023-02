L'annonce tombe, révolution en équipe de France

Arthur Montagne

C'est une petite bombe qui frappe l'équipe de France. Après les retraites internationales attendues de Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda, c'est Raphaël Varane qui annonce qu'il ne portera plus le maillots des Bleus à seulement 29 ans. C'est donc une page qui se tourne pour le football français.

C'est confirmé, après la Coupe du monde au Qatar, une page se tourne en équipe de France qui a vu Karim Benzema, mais surtout Steve Mandanda et le capitaine Hugo Lloris annoncer leur retraite internationale. Et plus surprenant, Raphaël Varane vient également d'annoncer qu'il mettait de côté l'équipe de France, à seulement 29 ans. Une annonce inattendue qui va bouleverser les plans de Didier Deschamps alors que l'ancien défenseur du Real Madrid était en Bleus depuis 10 ans et avait même été convoqué pour la première fois en août 2012, pour la première liste de l'ère Deschamps, sans toutefois entrer en jeu. Raphaël Varane, champion du monde 2018, referme donc cette très belle période avec un très beau message écrit sur Instagram .

Varane prend sa retraite

« Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale. Enfant, je me rappelle avoir suivi France 98, cette équipe, ces joueurs qui nous ont fait vivre des émotions indescriptibles. Je rêvais de faire comme nos héros et, 20 ans après, j’ai vécu l’une des plus belles expériences de ma vie, de celles qui m’ont rendu vraiment fier. On a ramené la Coupe à la maison !! Je ne l’oublierai jamais. Je ressens toujours chacune des émotions ressenties ce jour-là, le 15 juillet 2018. Ça a été l’un des moments les plus formidables et les plus mémorables de ma vie », écrit le défenseur de Manchester United.

«Du plus profond de mon cœur, merci»