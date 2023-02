Une révolution est demandée en équipe de France

Arnaud De Kanel

A la tête des Bleus depuis onze ans, Didier Deschamps n'a pas pour habitude de réserver des surprises. Il adopte la même stratégie dans sa liste en sélectionnant beaucoup plus de joueurs évoluants à l'étranger qu'en Ligue 1. C'est un fait que lui reproche Jérôme Rothen, très remonté par rapport au traitement qu'il réserve aux joueurs du championnat de France.

Didier Deschamps fait rarement dans l'originalité. Encore à la Coupe du monde, seuls 7 joueurs de Ligue 1 (Guendouzi, Veretout, Kimpembe, Mbappé, Mandanda, Fofana, Disasi) étaient retenus pour l'aventure. Dédé préfère appeler des profils qui évoluent à l'étranger plutôt que dans notre championnat. Un raisonnement que ne comprend pas Jérôme Rothen qui réclame du changement.

«Deschamps méprise la Ligue 1 »

Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC , l'ancien joueur du PSG a donné son point de vue sur le rapport de Didier Deschamps avec les joueurs de Ligue 1. « Deschamps méprise la Ligue 1 c’est une réalité. Par rapport à ses choix, par rapport à son discours que ce soit même avec les joueurs quand il encourage certains à aller voir à l’étranger. Malgré tout il y a l’exemple des Monégasque Tchouaméni, Fofana et Disasi. Il en a fait des internationaux alors qu’ils jouent en Ligue 1. Mais c’est des profils athlétiques c’est pour ça. Il veut des certitudes avec des joueurs plus techniques et moins fort physiquement comme Terrier ou Bourigeaud pour voir s’ils peuvent répondre présents à l’étranger, voir comment ils progressent », a relevé Jérôme Rothen.

«Ce n’est plus possible»