Deschamps a sauvé le Real Madrid !

Arthur Montagne

Milieu de terrain de formation, Eduardo Camavinga a été utilisé au poste de latéral gauche durant la Coupe du monde. Une idée de Didier Deschamps qui a rapidement perdu Lucas Hernandez sur blessure au Qatar. Et cette innovation du sélectionneur de l'équipe de France rend un sacré service à Carlo Ancelotti confronté à de nombreuses blessures dans ce secteur de jeu au Real Madrid.

Les premières minutes de l'équipe de France avaient été très compliquées à la Coupe du monde. En effet, les Bleus avaient concédé rapidement l'ouverture du score contre l'Australie. Un but sur lequel Lucas Hernandez s'est rompu les ligaments croisés, le poussant à déclarer forfait pour le reste de la compétition. C'est donc tout naturellement que son frère, Théo, a récupéré le poste de titulaire dans le couloir gauche de la défense tricolore. Mais dernière le joueur de l'AC Milan, aucun spécialiste du poste n'était dans la liste des Bleus, poussant Didier Deschamps à improviser et à innover en installant Eduardo Camavinga à ce poste. En difficulté contre la Tunisie, l'ancien Rennais avait en revanche fait une excellente entrée en finale contre l'Argentine.

#LaPortada Solución Camavinga 🗞 https://t.co/vJd9lX5gz4 — MARCA (@marca) February 1, 2023

Camavinga latéral gauche également au Real Madrid

Et cette idée n'est pas passée inaperçue du côté du Real Madrid où Carlo Ancelotti a renouvelé l'expérience. Et globalement en Espagne, ce repositionnement d'Eduardo Camavinga a séduit. L'ancien Rennais fait la Une de MARCA qui voit en lui une solution temporaire très utile à ce poste. Dans son analyse tactique, le média madrilène dégage deux principaux points positifs : une excellente complicité avec Vinicius Junior et la capacité de Camavinga à pouvoir organiser le jeu à la relance depuis le couloir gauche ou en repiquant dans l'axe.

Ancelotti confirme