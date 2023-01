Une star attaquée, le Real Madrid monte au créneau

Hugo Chirossel

Alors que le Real Madrid affronte l’Atlético de Madrid ce jeudi soir en quart de finale de la Coupe du Roi, Vinicius Jr a été la cible des supporters des Colchoneros. En effet, ils ont notamment pendu une poupée à son effigie à un pont de la capitale espagnole. Des attaques qu’a condamnées la Casa Blanca via un communiqué.

Ce jeudi soir se tient un derby de Madrid, opposant le Real Madrid à l’Atlético de Madrid. Une rencontre attendue entre les deux équipes phares de la capitale espagnole, qui aura lieu dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi. Lorsque les deux équipes s’étaient affrontées au mois de septembre dernier en Liga, Vinicius Jr avait été la cible de chants racistes provenant de supporters des Colchoneros .

Le Real Madrid prend la défense de Vinicius Jr

Des faits similaires se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi. En effet, la police espagnole a indiqué à l’ AFP l’ouverture d’une enquête, après qu’une poupée à l’effigie de Vinicius Jr a été pendue à un pont de Madrid. Un incident auquel a réagi le Real Madrid dans un communiqué.

Comunicado Oficial.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 26, 2023

« Des agressions telles que celles subies par notre joueur n'ont pas leur place dans une société comme la nôtre »