Mis au placard par Deschamps, il entre dans l'histoire

Arnaud De Kanel

Renvoyé trop tôt à Madrid du Qatar où il s'était blessé, Karim Benzema prenait la décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Depuis cette histoire, le lien serait totalement rompu avec Didier Deschamps qui n'était pas favorable à son retour en sélection. Pour autant, Benzema continue de scorer avec le Real Madrid et il a battu un nouveau record.

Il y a de la tension dans l'air entre Karim Benzema et Didier Deschamps. Invité à quitter le Qatar avant le début du Mondial pour une blessure jugée trop importante par le staff des Bleus , l'attaquant du Real Madrid n'a pas digéré et a décidé de prendre sa retraite internationale. Pas de quoi le déstabiliser en club où il a écrit une nouvelle page de l'histoire du Real Madrid.

Deschamps-Benzema, de la friture sur la ligne

Le forfait de Karim Benzema est plus que discuté. Didier Deschamps et son staff auraient volontairement renvoyé l'attaquant du Real Madrid chez lui en faussant le diagnostic. Karim Djaziri, ancien agent de Benzema, lâchait une bombe il y a quelques semaines sur Twitter . « Je pose ça là, mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8es pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite », écrivait-il. Mais à Madrid, Karim Benzema est très respecté et s'épanouit pleinement dans cet environnement qui lui a permis d'effacer un nouveau record.

🌟𝗞𝗮𝗿𝗶𝗺 𝗕𝗲𝗻𝘇𝗲𝗺𝗮 continue d'écrire l'histoire !⚽🤍@Benzema (228) dépasse Di Stefano (227) au nombre de buts marqués avec le @realmadridfra en #LaLigaHistory !#LaLigaSantander #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/A66mPF6v0A — LaLiga (@LaLigaFRA) January 22, 2023

Benzema dépasse Di Stefano

Grâce à son bijou face à l'Athletic Bilbao ce dimanche, Karim Benzema est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Liga. Avec 228 réalisations, le Ballon d'Or fait mieux qu'Alfredo Di Stefano. Il chasse désormais un seul homme pour devenir numéro un : Cristiano Ronaldo. Le Portugais est le recordman de buts en Liga avec le Real Madrid (311 buts).