Attaqué en France, Benzema entre pourtant dans la «légende»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Buteur ce dimanche face à l'Athletic Bilbao, Karim Benzema est entré dans l'histoire. Auteur de 228 buts en championnat, l'attaquant français a battu le vieux record détenu par Alfredo Di Stefano. Alors qu'en France, la polémique enfle au sujet de son forfait au Mondial et de son comportement, le Real Madrid a tenu à lui rendre hommage.

Le Real Madrid reste en course pour remporter un nouveau titre de champion d'Espagne. La formation merengue a vaincu l'Athletic Bilbao ce dimanche (2-0), grâce à Toni Kroos et Karim Benzema. Un but hautement symbolique pour l'attaquant français, qui est entré dans la légende du championnat espagnol.

Benzema bat le record de Di Stefano

Auteur de 228 buts en Liga depuis son arrivée au Real Madrid en 2009, Benzema a mis derrière lui Alfredo Di Stefano, légende de la Casa Blanca et qui avait remporté cinq Ligues des champions dans les années 60. Après la victoire du Real Madrid, Emilio Butragueño a rendu hommage à Benzema, souvent critiqué en France en raison de son comportement, notamment lors du dernier Mondial.

🌟𝗞𝗮𝗿𝗶𝗺 𝗕𝗲𝗻𝘇𝗲𝗺𝗮 continue d'écrire l'histoire !⚽🤍@Benzema (228) dépasse Di Stefano (227) au nombre de buts marqués avec le @realmadridfra en #LaLigaHistory !#LaLigaSantander #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/A66mPF6v0A — LaLiga (@LaLigaFRA) January 22, 2023

« Sa légende grandit »