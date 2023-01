Il clashe une star, le Real Madrid se moque de lui

Pierrick Levallet

Face à Villarreal ce jeudi (victoire du Real Madrid 2-3), Vinicius Jr a été impliqué dans un clash avec quelques joueurs adverses. Le Brésilien s'est notamment pris le bec avec Pepe Reina, sur le banc des remplaçants. En conférence de presse, Carlo Ancelotti n'a pas manqué de défendre son joueur. Et le Real Madrid n'a pas hésité à chambrer Pepe Reina sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi, la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal a été la scène d’une belle remontada. Mené 2-0, le club madrilène s’est finalement imposé 2-3 pour accéder au prochain tour de la Coupe du Roi. Mais lors de la partie, quelques tensions ont éclaté, notamment entre Vinicius Jr et Pepe Reina. Le comportement du coéquipier de Karim Benzema a beaucoup été pointé du doigt, et le gardien espagnol n'a pas manqué de l'invectiver.

Ancelotti monte au créneau pour Vinicius Jr

Présent en conférence de presse après la partie, Carlo Ancelotti a alors été interrogé sur ces incidents. « Pepe Reina était un peu agacé par Vinicius et rien de plus. Ce que j’ai vu de Vinicius, c’est qu’il a reçu beaucoup de coups, comme toujours » a confié l’entraîneur du Real Madrid, qui a tenu à défendre Vinicius Jr.

🍽️ ¡Camarero! Una de remontada, por favor.#CopaDelRey | @DaniCeballos46 pic.twitter.com/LCNvohJXsa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2023

Le Real Madrid chambre Pepe Reina