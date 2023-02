Surprise en Argentine, l'équipe de France a été piégée

Arthur Montagne

Titulaire en finale de la Coupe du monde à la surprise générale, Angel Di Maria était aligné dans le couloir droit de l'attaque argentine. L'ancien joueur du PSG révèle d'ailleurs qu'il a été surpris par le choix de Lionel Scaloni. Mais le sélectionneur de l'Albiceleste avait parfaitement identifié la point faible de l'équipe de France, à savoir le poste de latéral droit.

Blessé et peu utilisé durant la Coupe du monde, Angel Di Maria était finalement titulaire pour la finale contre la France. Mais ce n'était pas la seule surprise. Et pour cause, l'ancien joueur du PSG était aligné dans le couloir gauche de l'attaque de l'Albiceleste, alors qu'il évolue généralement à droite. Une idée de Lionel Scaloni qui a porté ses fruits comme le raconte Angel Di Maria.

« Même moi, je ne m'attendais pas à jouer à gauche en finale, ni à être titulaire. L'équipe avait bien joué, bien travaillé, mais (Lionel) Scaloni m'a fait confiance en finale, il a décidé de me faire repartir. Je me sentais très bien à l'entraînement. Quand j'ai vu que j'étais à gauche, j'ai cru qu'il s'était trompé, mais ensuite il m'a expliqué que nous allions leur faire mal, que j'allais m'amuser et que nous allions faire la différence parce que c'était leur point faible », révèle le Fideo à TyC Sports , avant de poursuivre.

