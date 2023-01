«Je voulais quelqu’un d’autre», le départ de Deschamps est réclamé

Arnaud De Kanel

Après une Coupe du monde réussie, Didier Deschamps va poursuivre son règne à la tête des Bleus pour au moins 4 ans. Le sélectionneur a rempilé jusqu'en 2026 et accompagne avec lui un certain dégoût pour Jérôme Rothen. L'ancien joueur du PSG en a assez du jeu proposé par le champion du monde 98.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Didier Deschamps a pris en main l'équipe de France. Un parcours au parfum de réussite mais souvent critiqué en raison du style de jeu prôné par le technicien bayonnais. Certains comme Jérôme Rothen, trouvaient que le Mondial au Qatar était la bonne occasion pour arrêter et laisser place à Zinédine Zidane afin de voir autre chose. Entêté, Dédé a prolongé jusqu'en 2026. Le consultant de RMC est dépité.

«On sait comment l'équipe de France joue depuis 10 ans»

Dans son émission Rothen s'enflamme , Jérôme Rothen a attaqué les principes de jeu de Didier Deschamps. Il voulait tout simplement que le sélectionner quitte ses fonctions après la Coupe du monde. « Il y a eu des manques dans le jeu. C'est pour ça que je voulais voir quelqu'un d'autre à la place de Didier Deschamps en tant que sélectionneur - de chef d'orchestre - pour essayer d'animer cette équipe différemment. Parce qu'on sait comment l'équipe de France joue depuis 10 ans », a-t-il lâché.

«Il va peut-être se remettre en question»