Deschamps a provoqué une révolution au Real Madrid

Titularisé arrière gauche à la surprise générale par Didier Deschamps face à la Tunisie au Mondial, Eduardo Camavinga fait son trou à ce poste. Le sélectionneur des Bleus a donné des idées à Carlo Ancelotti qui l'a encore titularisé à ce poste ce dimanche soir. L'Italien et la presse espagnole ne tarissent pas d'éloges au sujet du jeune français.

La Coupe du monde au Qatar a fait basculer le destin de nombreux tricolores comme Randal Kolo-Muani ou encore Eduardo Camavinga. Le second prend de plus en plus de poids au Real Madrid grâce à Didier Deschamps. En effet, en titularisant l'ancien rennais au poste d'arrière gauche, le sélectionneur des Bleus a permis à Carlo Ancelotti de voir qu'il pouvait compter sur Camavinga à ce poste. Avec la blessure de Ferland Mendy, le jeune tricolore enchaine et fait l'unanimité.

Ancelotti valide Camavinga à gauche

Dépourvu d'arrière gauche avec la blessure de Ferland Mendy, Carlo Ancelotti a de nouveau titularisé Eduardo Camavinga dans sa défense face à la Real Sociedad (0-0). Il s'agissait de la sixième titularisation de rang pour le Français qui commence à prendre de plus en plus d'épaisseur dans l'effectif madrilène. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a salué son rendement. « Camavinga a bien fait, il n'y est pas habitué, mais entre lui et Vinicius, ils ont créé de nombreuses occasions sur ce côté, a analysé Ancelotti. Il m’a paru bien. C'est une option qui peut être utilisée. Il a montré de la qualité et de l'énergie. Il s'est bien adapté à Vinicius sur cette aile. Son énergie peut être mise à l'intérieur du jeu mais aussi comme latéral », a souligné le manager italien.

La presse espagnole aussi