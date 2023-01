Benzema prend sa retraite, la raison dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 19 décembre dernier, Karim Benzema publiait un message sur les réseaux sociaux pour annoncer sa retraite internationale. Une annonce, qui était intervenue dans un contexte de tension entre le joueur du Real Madrid et l'encadrement de l'équipe de France. Des différends seraient également apparus avec certains cadres du vestiaire comme Paul Pogba ou Antoine Griezmann.

« J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». Au lendemain de la défaite des Bleus face à l'Argentine en finale du Mondial, alors que les yeux étaient encore humides, Karim Benzema prenait tout le monde de court en annonçant sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, son ancien agent, Karim Djaziri, annonçait que Benzema était en capacité de terminer la Coupe du monde. Autrement dit, le staff médical de l'équipe de France s'est trompé dans son diagnostic et a commis une grave erreur en le renvoyant à Madrid. Une rancœur, qui pourrait justifier le départ à la retraite du Ballon d'Or 2022 ? Possible, mais ce n'est certainement pas la seule raison.





Benzema à la retraite, «c’est l’équipe de France qui est perdante» https://t.co/VyUd2yOuyC pic.twitter.com/FVndWTSQKJ — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Des tensions avec les cadres du groupe

Sur Youtube, Romain Molina avait évoqué des tensions entre Karim Benzema et certains cadres du vestiaire, qui auraient peu gouté à son retour en équipe de France à l'occasion de l'Euro 2021. Les noms de Paul Pogba, mais aussi d'Antoine Griezmann avaient été cités. Présent sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba a reconnu qu'il y avait anguille sous roche dans ce dossier Benzema.

« On sent qu’il y a eu des choses qui ne sont pas passées »