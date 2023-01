Benzema à la retraite, «c’est l’équipe de France qui est perdante» 

Thibault Morlain

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema se faisait une joie de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Cela a finalement viré au fiasco avec le forfait du buteur du Real Madrid et la polémique qui a éclaté par la suite. Et d’ailleurs, on ne reverra plus Benzema chez les Bleus, lui qui a fait le choix de prendre sa retraite internationale. Une énorme perte pour Didier Deschamps.

S’il est l’un des meilleurs joueurs français de l’histoire, en témoigne son Ballon d’Or remporté en 2022, Karim Benzema n’a pas connu la meilleure des trajectoires en sélection. On se souvient bien évidemment de sa longue mise à l’écart par Didier Deschamps. Pendant plus de 5 ans, Benzema n’a plus été appelé chez les Bleus. Il a finalement fait son retour pour l’Euro 2021 et cet hiver, KB9 était très attendu avec l’équipe de France pour la Coupe du monde. On ne l’aura finalement pas vu au Qatar en raison d’une blessure à la cuisse qui l’a obligé à déclarer forfait. Une énorme polémique a alors éclaté à ce sujet et tandis que Karim Benzema ne veut plus vraiment revenir sur ce moment, il a annoncé dans un message sur les réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite internationale.

Benzema en clash avec Deschamps ? Il n’est pas le seul https://t.co/ukYETJCJF2 pic.twitter.com/nbdMk8nGnp — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

« C’est une perte pour l’équipe de France »

C’est donc fini entre l’équipe de France et Karim Benzema, qui va ainsi se concentrer à 100% sur le Real Madrid. Et si Didier Deschamps et les Bleus ont réussi en l’absence de KB9, cela reste néanmoins une grosse perte. C’est en tout cas ce qu’a souligné Djibril Cissé ce dimanche au micro de Téléfoot : « C’est une perte pour l’équipe de France ».

« On ne se passe pas d’un joueur exceptionnel »