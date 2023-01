Benzema en clash avec Deschamps ? Il n’est pas le seul

La rédaction

Bien que la Coupe du monde soit terminée depuis maintenant plus d’un mois, la gestion de Karim Benzema par Didier Deschamps et son staff a fait couler beaucoup d’encre. En revanche, ce n’est pas la première fois que l’ancien entraîneur de l’AS Monaco a une relation conflictuelle avec un de ses joueurs. Que ce soit en équipe de France ou bien lors de ses années sur le banc de l’OM, DD est souvent allé au clash.

Même une fois la Coupe du monde terminée, le cas Karim Benzema a fait énormément parler. Notamment la gestion de l’attaquant du Real Madrid par Didier Deschamps. Touché au quadriceps, le Ballon d’Or 2022 souhaitait rester avec le reste du groupe au Qatar pour se soigner et pourquoi pas être disponible après la phase de groupe, mais le staff médical des Bleus en a décidé autrement. Ce qui a créé des tensions, déjà présentes par le passé, avec Karim Benzema, qui a depuis annoncé la fin de sa carrière internationale.

Des tensions avec Valbuena et Ben Arfa

Ce n’est pas la première fois que Didier Deschamps entretient une relation conflictuelle avec certains de ses joueurs. Cela avait déjà été le cas lors de ses années sur le banc de l’OM. À commencer par Mathieu Valbuena, sur qui le sélectionneur de l’équipe de France ne comptait pas lors de sa prise de fonction en 2009. L’ancien marseillais avait d’ailleurs livré une anecdote sur ses premiers mois difficiles avec Didier Deschamps. Ce dernier avait également eu du mal à s’entendre avec Hatem Ben Arfa. À l’entraînement, l’ancien joueur de l’OL lui avait d’ailleurs lâché : « tu me casses les c******* ». Il aura finalement évolué une seule saison sous ses ordres, avant de rejoindre Newcastle.

« Il va être titulaire à côté de moi »

À l’OM, la relation entre DD et Stéphane MBia avait également fait couler beaucoup d’encre. L’ancien milieu de terrain camerounais n’était pas satisfait de son utilisation, lui qui évoluait le plus souvent en défense centrale. « Je pense que ça suffit. Je me sens mal à l’aise à ce poste. Je suis là pour rendre service. Mais ça commence à bien faire », avait déclaré Stéphane Mbia, ce à quoi Didier Deschamps avait répondu : « Il n’a pas à tenir ce discours avec moi. Si ça peut vous rassurer, et s’il y tient, je vais lui trouver une place et tout de suite : il va être titulaire à côté de moi . »

Deschamps est un « hypocrite »

En équipe de France, il n’y a pas qu’avec Karim Benzema qu’il y a eu des tensions, cela avait également été le cas avec Samir Nasri. Non retenu pour la Coupe du monde 2014, l’ancien milieu de terrain de l’OM n’avait pas apprécié. S’il avait gardé le silence sur le moment, il était revenu sur cet épisode dans un entretien accordé à L’Équipe 21 en 2015, où il estimait que Didier Deschamps était un « hypocrite et qu’il aurait dû se comporter en tant qu’homme, et assumer ses choix, en me disant : “écoute, c’est comme ça, tu ne viens pas, t’es pas content et bien tant pis.” Mais au moins avoir une discussion en tant qu’homme . »

« D'autres n'ont pas assumé ce qui avait été décidé »

Ce Mondial avait décidément été source de tension, puisque Franck Ribéry n’était également pas du voyage. Blessé, il avait confié auprès de L’Équipe avoir également ressenti « de la méfiance chez certains. Un lien de confiance s'est cassé. Moi, j'ai assumé ma décision. D'autres n'ont pas assumé ce qui avait été décidé. Personne ne devait plus parler sur ma blessure après mon forfait. Certains l'ont fait . » Sans pour autant citer Didier Deschamps, il avait également regretté un manque de soutien pour l’obtention du Ballon d’Or 2013 : « Il y a des coéquipiers et des gens qui pèsent dans le foot français qui n'ont pas été solidaires avec moi. J'ai senti que ces gens n'auraient pas été heureux que je sois Ballon d'Or. »

