«Il a retrouvé le goût au football», un chouchou de Deschamps revit

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann a vécu des moments délicats depuis 2019 et le début de son aventure au FC Barcelone qui a débouché sur un retour aux sources à l’Atletico de Madrid. Chez les Colchoneros, le protégé de Didier Deschamps en équipe de France a retrouvé de sa superbe et tout simplement le bonheur de jouer au football.

Antoine Griezmann était sur le toit du monde en 2018 avec l’équipe de France en confirmant les belles promesses de l’Euro avec les Bleus. Cependant, sa carrière a pris un tournant lors de son transfert au FC Barcelone à l’été 2019 où il n’a jamais vraiment su s’intégrer malgré ses 15 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison. De retour à l’Atletico en prêt à l’été 2021, Griezmann s’enflammait d’être retourné à « la maison ».

Griezmann s’est adapté à nouveau à l’Atletico

Passer de l’Atletico de Madrid au FC Barcelone, Antoine Griezmann a mis du temps à s’adapter. Mais revenir à l’Atletico après son passage quelque peu raté au Barça n’a pas été une mince affaire non plus. Reconquérir le coeur des supporters et des suiveurs du club rojiblanco a mis du temps, mais finalement, Griezmann a retrouvé son meilleur niveau ces derniers mois avec l’Atletico de Madrid comme Frédéric Hermel l’a souligné sur les ondes de RMC pour l’ After Foot samedi soir.

«Il a retrouvé le goût au football qu’il avait perdu pendant deux saisons en partie quand il était au FC Barcelone»