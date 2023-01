Antoine Griezmann prépare une terrible vengeance ?

Thibault Morlain

Ce dimanche soir, le choc du championnat espagnol opposera le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid. Une rencontre au sommet entre deux des meilleurs clubs de la Liga. Et forcément, à l’occasion de cette rencontre, les regards vont notamment se tourner vers Antoine Griezmann, de retour au top. Aujourd’hui, chez les Colchoneros, il avait connu un calvaire chez les Blaugrana. De quoi alors lui donner l’envie de se venger du Barça ?

Homme fort de l’équipe de France à la Coupe du monde, Antoine Griezmann a fait son retour à l’Atlético de Madrid où Diego Simeone compte énormément sur lui. Le début de saison chez les Colchoneros n’a toutefois pas été simple pour l’ancien du FC Barcelone qui s’est retrouvé au coeur des différends entre les deux clubs espagnols. Obligé de jouer moins de 30 minutes, Griezmann a rongé son frein, mais aujourd’hui, tout est réglé et le champion du monde 2018 peut démontrer tout son talent sur le terrain. Ce dimanche, il sera d’ailleurs une grande menace pour le FC Barcelone, opposé à l’Atlético de Madrid.

Pogba, Griezmann… Les stars de l'équipe de France ont déclaré la guerre à Benzema https://t.co/wpan7NgGGi pic.twitter.com/EexXs8O6zw — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

Aucune rancoeur pour Griezmann

A l’occasion de ce choc entre les Blaugrana et les Colchoneros, Antoine Griezmann sera donc très attendu, lui qui affrontera son ancien club. A Barcelone, tout n’a d’ailleurs pas été tout rose pour l’international français. Vivant un calvaire, il a alors fini par retourner à l’Atlético de Madrid. Cette mésaventure en Catalogne lui donne-t-elle envie à Griezmann de prendre sa vengeance ? Selon les informations de L’Equipe , la réponse est non. En effet, comme expliqué par le quotidien sportif, le joueur de l’Atlético de Madrid n’aurait aucune rancoeur personnelle envers le FC Barcelone et estimerait seulement avoir perdu son temps en Catalogne, malgré tout ce qu’a pu lui apporter cette expérience…

« Il va falloir le serrer »