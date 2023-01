L’OM prépare une grosse opération sur le mercato

La rédaction

Alors que l’arrivée d’Ivan Ilic du côté de l’OM ne fait quasiment plus aucun doute, le club prépare déjà une opération pour le Serbe. Le transfert conclu, Ilic pourrait rester en prêt du côté de son club actuel l’Hellas Vérone, avant de rejoindre l’OM l’été prochain. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante…

Selon Fabrizio Romano, le transfert d'Ivan Ilic, 21 ans, de l’Hellas Vérone à l’Olympique de Marseille est quasiment conclu. Le joueur et l’OM se sont mis d’accord sur les termes du contrat, et il ne reste plus qu’à convaincre l’Hellas Vérone désormais. Mais cela dit, le club italien est totalement ouvert à laisser partir son joueur, au vu de la situation économique actuelle.

L’OM a un plan en tête

Alors que le transfert du joueur est attendu dans les prochains jours, l’OM a d’ores et déjà réfléchi à la gestion du joueur dans l’effectif. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club olympien cherche à jouer le long terme avec cette jeune recrue qu’est Ivan Ilic (21 ans). En effet, l’OM compte acheter le joueur, puis le laisser en prêt avec Vérone jusqu’à la fin de la saison. Cela permettra aux Marseillais de ne pas bousculer l’équilibre de son effectif actuel, ainsi qu’à l’Hellas Vérone de garder un joueur central dans une équipe qui tente de se maintenir en Serie A.

La Serie A, nouveau filon de Longoria ?

Avec Ivan Ilic, Pablo Longoria réaliserait alors sa deuxième recrue hivernale en provenance du championnat italien, après Ruslan Malinovskyi qui avait été recruté en provenance de l’Atalanta Bergame. Le directeur sportif de l’OM Pablo Longoria semble donc avoir une attirance particulière pour ce réseau de recrutement. Cela s’explique notamment par la possibilité d’aller chercher des bons coups, grâce, par exemple, à la situation financière post Covid très compliquée pour les clubs italiens, obligés de vendre.