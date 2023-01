Cette star française révèle les incroyables punchlines d’Ibrahimovic

Thibault Morlain

Véritable personnage de la planète football, Zlatan Ibrahimovic est habitué aux sorties mythiques dont lui seul a le secret. Et voilà que Guillaume Canet a pu voir cela de plus près. En effet, alors que le Suédois a un rôle dans le prochain film Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, le célèbre acteur français, réalisateur de cet opus, a livré les coulisses de ses incroyables échanges avec Ibrahimovic.

Il y a le Zlatan Ibrahimovic joueur de football et il y a désormais le Zlatan Ibrahimovic acteur. En effet, le joueur du Milan AC a fait ses grands débuts au cinéma. Et ce n’est autre que dans le prochain Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu que le Suédois joue un rôle. Voilà donc Ibrahimovic à l’affiche de ce film aux côtés de grandes stars du cinéma français comme Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Jonathan Cohen, Vincent Cassel ou encore José Garcia. Mais comment l’ancien attaquant du PSG s’est retrouvé là ?

De retour à Paris, Ibrahimovic fait le buzz https://t.co/0C0Sepl5Qq pic.twitter.com/ktoOBmtZIS — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Ibrahimovic se prend pour César

Pour Amuse Bouche , Guillaume Canet, également réalisateur du film Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, a dévoilé ses discussions avec Zlatan Ibrahimovic. Il a alors révélé certaines punchlines du Suédois, confiant : « Je l’ai au téléphone et je commence à lui raconter. Il est impressionnant quand il parle. Il me demande c’est pour jouer quoi. Je lui répond que c’est pour jouer le garde du corps de César, le bras droit de César. Il y a un temps, un silence… Il me répond : « How can Cesar can play Cesar’s bodyguard ? » (Comment César peut-il jouer le garde du corps de César ?). Extraordinaire, c’est tellement lui… Après il me demande au niveau de la thune, il me dit : « What about the money ? » (Et à propos de l’argent ?). Je lui dit qu’il faut voir avec le producteur et il me dit : « You’re not gonna pay with the pass for one year at the Parc Astérix ? » (Vous n’allez pas me payer avec un pass d’un an pour le Parc Astérix ?) ».

« Je n’ai jamais vu ça »